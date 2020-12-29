В Росстате сообщили о росте зарплат чиновников

По данным, которые были предоставлены Росстатом, в 2019 году средняя зарплата государственного служащего составила 60,2 тыс. рублей. В 2018 году зарплаты были на 12,9% меньше.

При этом отмечается, что средняя заработная плата чиновников в центральных аппаратах федеральных госорганов возросла на 10,6%. Она составляет 140 000. Что касается муниципальных служащих, их зарплата увеличилась на 8% и в среднем составляет 45,5 тысяч рублей.

Сообщается, что в 2019 году в РФ количество государственных служащих составило 727 500 человек.