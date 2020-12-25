Владимир Лисин стал самым богатым человеком России

Российский предприниматель, миллиардер и глава Новолипецкого металлургического завода Владимир Лисин занял первое место в списке самых богатых людей России. Его состояние оценивается в 26,1 миллиардов долларов.

Ранее лидирующую позицию в этом рейтинге по версии Forbes занимал российский предприниматель, государственный и политический деятель Владимир Потанин, который является главой «Норильского никеля». Среди самых богатых людей мира он занимает 49-ю позицию с состоянием в 24 миллиарда долларов.

Состояние Лисина за последнее время увеличилось на 258 млн долларов, а у главы «Норникеля» доход упал на 342 миллиона долларов, опустившись до 26 миллиардов долларов.