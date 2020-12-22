Систему накопительных пенсий могут отменить

Данная информация была предоставлена зампредом Банка России Сергеем Швецовым. Он сообщил о возможном исчезновении института накопительных пенсий в России в следующие 3 года.

Он отметил, что президентом РФ были подписаны очередные три года, за которые институт может быть демонтирован. По словам Швецова, имеется в виду перечисление бюджетных средств на накопительные счета граждан. Денежные средства останутся, однако новые начисления по этому направлению осуществляться больше не будут.

Ранее сообщалось, что в 2002-м году было принято решение о постепенном переходе на распределительно-накопительную систему пенсий - они должны были быть разделены на 3 части: базовую, гарантированную государством; страховую, которая идет из зарплаты и накопительную, которая состоит из реальных денежных средств на личном счету.