Три совета как сохранить бизнес во время пандемии

Пандемия коронавирусной инфекции и изменения, которые она внесла в обыденную жизнь всего человечества, негативно отразились на всех сферах экономики, социального обеспечения и бизнес-индустрии. Это связано с перераспределением бюджета в пользу мероприятий по борьбе с Covid-19 и уделением максимального внимания сдерживанию роста случаев заражения. Представители Всемирного банка в докладе от марта 2020 года отмечают падение мирового ВВП на 1%. С учетом второй волны прогнозы на 2021 год неутешительные. Осложняется ситуация тем, что никто из нас не представляет, насколько масштабны потери на сегодняшний день, и чего ожидать в недалеком будущем. Вряд ли стоит полностью полагаться на антикризисные мероприятия и положительные прогнозы некоторых экономических деятелей. Самым адекватным подходом будет наработка собственных мер, основанных на личном опыте, интеграции и лабильности предприятий в крупных масштабах. В этой статье собраны наиболее актуальные и доступные методики сохранения собственного бизнеса в нелегкое время.

Безопасность работников и непрерывное функционирование бизнеса

Личная безопасность каждого члена команды, забота о физическом и психологическом здоровье коллег, - первостепенная задача работодателя на данном этапе. В огромном количестве непроверенной информации и напряженном неведении руководство должно взять на себя дополнительные обязанности. Вести открытый диалог с подчиненными - единственное разумное решение. Возьмите за правило ознакамливать коллег с необходимой и достоверной информацией ежедневно. Удобен вариант рассылки на электронную почту либо пятиминутки по видеосвязи. Также актуальна идея создания единого документа и внесение в него поправок с регистрацией даты и времени. Новые данные Минздрава по эпидемиологической ситуации в стране, принятие мер безопасности администрацией города и руководством компании - краткие сводки позволят каждому члену команды почувствовать уверенность и быть в курсе важных событий. Для обеспечения минимального количества контактов и социального дистанцирования придется прибегнуть к перераспределению ресурсов: по возможности перевести работников на удаленный режим работы, внедрить гибкий график или уменьшить часы рабочего времени. Если удаленная работа невозможна по объективным причинам, необходимо принять меры по предотвращению распространения инфекции. Четкое, своевременное информирование о правилах личной гигиены должно быть доступно изложено каждому работнику, а рабочее место подготовлено для спокойной и безопасной работы. Обязательно использование масок, перчаток и антисептиков для обработки рук и рабочих поверхностей. Естественно, длительные командировки стоит отложить или ограничить. Для проведения конференций, совещаний и переговоров отлично подойдет виртуальная связь. В случае, когда совершить поездку все-таки необходимо, лучше воспользоваться услугами частного бизнес-джета. Минимальный контакт с посторонними людьми, личный маршрут и комфортные условия позволят провести полет в уюте и безопасности. За клиентом будет закреплен личный менеджер, с которым можно обсудить все нюансы предстоящего перелета.







Способность к развитию и модификации

Бизнес-индустрия представляет собой достаточно сложный цельный организм, который сосуществует с внешним миром и напрямую зависит от изменений в нем. Важность освоения новых тенденций невозможно переоценить, ведь идти в ногу со временем и соответствовать потребностям общества - главное правило успешного бизнесмена. Карантинные мероприятия - это не только запреты и ограничения, но также неограниченные возможности и иное разделение позиций на рынке услуг. Стоит внести в свой бизнес план значительные коррективы, чтобы продолжить функционировать в значительно изменившемся мире. К примеру, сфера туризма активно использует возможности виртуальной реальности. Для того, чтобы побывать на островах Фиджи или покататься на лыжах в Куршавеле, виртуальному туристу достаточно иметь в своем распоряжении необходимую аппаратуру. Самые известные музеи мира предоставляют возможность ознакомиться с экспонатами не выходя из дома. Великолепные спектакли, концерты, постановки и даже показ мод - все это доступно в самом лучшем качестве в любое удобное время. Сфере ресторанного бизнеса поможет внедрение системы доставки готовых блюд на дом, а магазинам - завести сайт или электронную страницу для предоставления возможности онлайн-шопинга.

Взаимодействие на всех уровнях

Во время карантина крайне важно поддерживать налаженную связь с каждым звеном. Например, потребителю необходимо заранее предоставлять актуальную информацию об изменениях в графике работы, принятых мерах и ценовой политике. Обновление данных на сайте или странице социальной сети должно происходить с завидной периодичностью, своевременно и четко. При наличии задержек предоставления услуги или сбоя доставок товара необходимо открыто предупреждать клиентов во избежание недоразумений и применения штрафных санкций. Снабжение работников важной информацией сэкономит время для решения других вопросов первостепенной важности. При контакте с поставщиками стоит уточнить их возможности в данной ситуации и определить нуждаемость в альтернативных вариантах заранее. При встрече с кредиторами и инвесторами логично будет собрать информацию о состоянии компании на данный момент и обсудить пересмотр условий рефинансирования и кредитования.

К сожалению, не существует единственно правильной линии ведения бизнеса в столь необычных условиях, однако именно в таких ситуациях спрятана возможность проявить себя и создать нечто большее.