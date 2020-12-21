"Газпром" расторгает договор с подрядчиком об обустройстве "Лахта Центра"

"Газпром" расторг договор со своим подрядчиком, по которому должно было происходить обустройство офисов здания "Лахта-Центр".

"Газпром" заплатил аванс 20 миллиардов рублей, но теперь сумма должна быть возвращена строительными компаниями. Недавно "Газпром" потребовал предоставить отчёт от генерального подрядчика о потраченных деньгах с соответствующими документами.

Ремонтные работы в "Лахта-центре" производили несколько строительных компаний. "Центргаз" получил аванс на сумму более трёх миллиардов рублей, а "Газинформсервис" получил более одного миллиарда.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что "Газпром" планирует своё размещение в "Лахта-Центре" в 2021 году, но не раньше.