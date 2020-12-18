В РФ государство не будет регулировать цены на продукты

По словам главы Минпромторга России Дениса Мантурова, власти РФ не будут заключать соглашения, касающиеся стабилизации цен на продукты питания. Государственное регулирование цен также вводить не планируется.

Министр подчеркнул, что власти не собираются нарушать принципы рынка, а ввод государственного регулирования цен противоречит принципам экономики.

По словам Мантурова, госрегулирование цен может негативно сказаться на производственной составляющей, поставщиках сырья, техники и др. Он отметил, что соглашения о снижении цен на сахар и подсолнечное масло – вынужденная мера, которая была продиктована временем.