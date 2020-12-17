ВТБ и Сбербанк заменят пластиковые карты на цифровые

Крупнейшие банки России стремятся к отказу от массового выпуска пластиковых карт. Их планируют заменить на цифровые.

В соответствии с планами банков, К концу 2023 года половина карт будет выпущена в цифровом формате. В начале 2021 года клиентам Сбербанка предложат пластик как опцию, а заказывая какой-либо карточный продукт, они смогут сразу начать пользоваться им в цифровом виде.

В ВТБ отметили, что до 40% карт выпустят в цифровом виде. Представители банка сообщают, что виртуальные карты пользуются большим спросом у граждан России в этом году. Так, в ноябре их количество увеличилось в 2,5 раза с начала года. За 2020 год объем их эмиссии составил более 300 000 штук.