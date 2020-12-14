Северо-западные туроператоры потеряют более 220 миллионов рублей

Ввод коронавирусные ограничений в Петербурге привел к массовым отменам новогодних туров. Российский союз туриндустрии на Северо-Западе располагает информацией о 95% случаев аннулирования бронирований. Половина отмен приходится на бронирования в период 30 декабря 2020 года по 10 января 2021 года.

«Общая стоимость аннулированных туров оценивалась указанными 34 туроператорами в размере 222,7 млн рублей», — сообщает туристический союз.

Так как индустрия туризма итак не твердо стояла на ногах, многие опасаются, что урон от указа губернатора может и вовсе уничтожить этот бизнес в регионе. Большинство компаний надеются на поддержку со стороны властей.