Путин пояснил, что резко выросшие цены на продукты – «это же не шуточки»

На последнем совещании президент России Владимир Путин выразил недоумение по поводу выросших цен на базовые продукты и приказал наладить все за неделю.

Часть совещания показали в эфире «России 1». Стало ясно, что глава государства не в курсе, почему это произошло. Однако Владимир Путин утверждает, что связывать рост цен с пандемией не стоит.

«Люди себя ограничивают, потому что у них денег нет на базовые продукты питания. Куда, куда вы смотрите-то? Вот это вопрос! Это же не шуточки», — выразил президент понимание проблем населения.

Среди роста цен наиболее вопиющим можно назвать рост цены сахара на 71 с лишним процент. По итогам совещания Путин раскритиковал главу Минэкономразвития РФ Максима Решетникова и распорядился, чтобы подобные явления были устранены, установив срок в одну неделю.