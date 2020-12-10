Россияне смогут получать налоговые вычеты за покупку квартиры в ипотеку более простым способом

Законопроект, устанавливающий возможность упрощенного получения НДФЛ через личный кабинет на сайте Федеральной налоговой службы, был одобрен правительством РФ. Россиянам не придется заполнять налоговые декларации, сбор подтверждающих документов также не требуется.

Право на получение налогового вычета будет проверяться специалистами профильного ведомства, которые используют в этих целях автоматизированную информационную систему.

В пресс-службе кабинета министров уточнили, что нововведения затрагивают вычеты по расходам на покупку недвижимости и погашение процентов по ипотеке. Кроме того, законопроект касается инвестиционных вычетов по операциям, проводимым на индивидуальном инвестиционном счете.