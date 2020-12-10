Цена на нефть Brent превысила 50 долларов впервые с марта 2020 года

В четверг, 10 декабря, стоимость нефти марки Brent превысила 50 долларов за баррель. Это произошло впервые за период с марта текущего года.

Сообщается, что по состоянию на 17:40 по Москве февральские фьючерсы на нефть марки Brent на Лондонской бирже стали стоить на 2,66% больше, чем при закрытии предыдущей сессии. Стоимость нефти Brent теперь составляет 50,16 долларов за баррель.

Отмечается, что в последний раз цена на нефть достигала такого уровня 6 марта 2020 года. После этого котировки начали стремительно падать.