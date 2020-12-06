Специалист предупредил начинающих инвесторов о мошенниках на фондовом рынке

Геннадий Салыч, председатель правления банка «Фридом Финанс», сообщил начинающим инвесторам, что существует множество мошенников с разными схемами для выманивания денег.

«Брокерский бизнес растет и вместе с популярностью у населения получает повышенное внимание мошенников, которые прикрываются именами известных на рынке брендов, чтобы выманивать деньги», — рассказал Салыч.

Так специалист выделил создание мошенниками сайтов-приманок, у которых находятся сканы лицензии крупных брокеров. В соцсетях злоумышленники создают копии страниц инвестиционных компаний, имеющие лицензионные документы, логотипы, сотрудников.

Кроме того, мошенники предлагают начинающим инвесторам бесплатные курсы, после которых можно успешно зарабатывать на фондовом рынке.