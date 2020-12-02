Петербургским инвесторам предоставят новые льготы

Участникам региональных инвестиционных проектов власти города предоставят налоговые льготы.
В процессе заседания Законодательного Собрания, которое состоялось в среду, 2 декабря, новый закон и изменения, вносимые в закон «О налоговых льготах» были обсуждены депутатами Северной столицы.
В соответствии с новым законом планируется установить новые требования к региональным инвестиционным проектам, реализуемым в Петербурге,
Их участники получат возможность уменьшит сумму налога на имущество организаций. Сумма может быть уменьшена на сумму налога на недвижимое имущество, в которое осуществлялись капитальные вложения.
По мнению властей, новый документ коснется малого и среднего бизнеса.