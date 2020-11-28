Кудрин призвал не только продолжать, но и усиливать поддержку бизнеса

Алексей Кудрин, глава Счетной палаты России, заявил, что для поддержки бизнеса и населения необходимо не только продолжать, но усиливать помощь. По мнению Кудрина, правительство должно учитывать всю серьезность сложившейся ситуации.

«Учитывая серьезность ситуации, поддержку надо продолжать и усиливать», — заявил Кудрин.

У себя в Twitter-аккаунте глава Счетной палаты сообщил, что власти страны предпринимали все меры для поддержки населения и бизнеса. Российские власти выделили 3,3 триллиона рублей на поддержку бизнеса и населения.

Большинство россиян (более 70%), после выделения средств из бюджета на благо народа, отметили, что это значимая поддержка для их семей.