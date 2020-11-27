В работе администрации Фрунзенского района выявили нарушения на 306 млн рублей

В Санкт-Петербурге в работе администрации Фрунзенского района контрольно-счетная палата Петербурга выявила 778 финансовых нарушений. Общая сумма всех нарушений составляет 306 млн рублей. Также выявлены нарушения и у подконтрольных администрации учреждений.

Нарушения были обнаружены в такой деятельности администрации как, исполнение бюджета, проведение госзакупок, а также распоряжение государственной собственностью.

Так, например, чиновники предоставляли объекты недвижимости в чужое пользование. Также бюджет города недополучил около 100 млн рублей. Кроме того, проверяющие выявили неэффективное использование бюджета на 30 млн рублей.