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В работе администрации Фрунзенского района выявили нарушения на 306 млн рублей

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© Фото: pixabay.com

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Найдены нарушения при исполнении бюджетов, распоряжении госсобственностью и проведение госзакупок.

В Санкт-Петербурге в работе администрации Фрунзенского района контрольно-счетная палата Петербурга выявила 778 финансовых нарушений. Общая сумма всех нарушений составляет 306 млн рублей. Также выявлены нарушения и у подконтрольных администрации учреждений.

Нарушения были обнаружены в такой деятельности администрации как, исполнение бюджета, проведение госзакупок, а также распоряжение государственной собственностью.

Так, например, чиновники предоставляли объекты недвижимости в чужое пользование. Также бюджет города недополучил около 100 млн рублей. Кроме того, проверяющие выявили неэффективное использование бюджета на 30 млн рублей.

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