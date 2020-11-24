Цена на подержанные автомобили выросла на 16% за год

В период с января по октябрь 2020 года цены на подержанные машины выросли быстрее, чем цены на новые автомобили.

Наиболее популярными марками б/у автомобилей являются Ford Focus, Kia Rio и Hyundai Solaris. По мнению экспертов, автомобили продолжать дорожать, спад активности наступит не раньше весны 2021 года.

В среднем, цена подержанных машин на Российском рынке увеличилась на 16% и составляет на данный момент 576,7 тысяч рублей. Отмечается, что весной текущего года, во время карантинных ограничений, связанных с первой волной пандемии коронавируса, рост стоимости автомобилей на вторичном рынке замедлялся – цена упала на 11%. Однако в период с апреля по ноябрь стоимость выросла на 22%, что может быть обусловлено отложенным спросом и ослаблением рубля.