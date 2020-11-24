С 1 января 2021 года пенсия проиндексируется на 6,3%

Елена Бибикова, заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике, заявила, что в России с 1 января 2021 года пройдет индексация пенсий и в среднем она увеличится на тысячу рублей.

Бибикова напомнила, что ранее, в сентябре, президент России уже сообщал об индексации пенсий на 6,3% в следующем году. Такая индексация превышает прогнозируемый уровень инфляции более чем в полтора раза.

Также Минтруда и соцзащиты, еще в июне, на ближайшие три года спрогнозировало размер пенсии для неработающих пенсионеров. Так в 2021 году пенсия проиндексирется на 6,3%, в 2022 году — на 5,9%, в 2023 — на 5,6%. Таким образом, в 2021 году размер пенсии составит 17 432 рубля, в 2022 году — 18 357 рублей, в 2023 — 19 283 рубля.