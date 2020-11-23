Работодателям Петербурга окажут помощь в выплате зарплаты работникам

Постановление, согласно которому работодателям будут предоставлены субсидии, было подписано губернатором Северной столицы Александром Бегловым.

По информации, которая была предоставлена пресс-службой администрации Санкт-Петербурга, благодаря данным мерам часть денежных средств, потраченных на организацию временного трудоустройства сотрудников, находившихся под угрозой увольнения, будет возмещена.

Условием получения субсидии является участие в конкурсе. Сообщается, что субсидия также может быть использована для того, чтобы покрыть расходы по уплате страховых взносов. На эти цели из бюджета были выделены денежные средства, общая сумма которых составляет 47,3 миллиона рублей.