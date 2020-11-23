За ближайший год в России сразу 35 банков могут остаться без лицензии

В течение года российские банки могут остаться без лицензии. Аналитики агентства «Эксперт РА» заявили, что количество таких банков может достигнуть 35.

Известно, что на данный момент банковский сектор пребывает в состоянии стагнации. Индекс банковского здоровья при этом составляет 90,7% по данным на 1 октября 2020 года. За прошедший год 26% кредитных организаций показали убытки, а некоторые банки зафиксировали снижение регулятивного капитала. Доля таких банков составила 36%.

Вероятно, что показатели прошлых лет восстановятся в российских банках не ранее, чем через год. Именно такого мнения придерживаются аналитики.