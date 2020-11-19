Жители Петербурга рассказали, сколько денег им нужно

В ноябре 2020 года по сравнению с июнем этого же года зарплатные ожидания россиян увеличились на 119%, достигнув суммы в 74 тысячи рублей.

Согласно исследованиям сервиса Работа.ру, каждый пятый житель России желает получать зарплату не менее 100 тысяч рублей в месяц. Так, жители Санкт-Петербурга хотели бы видеть свой ежемесячный доход в виде 169 тысяч рублей. Москвичи также хотят повышенную зарплату. Они хотят иметь доход за месяц в размере 182 тысяч рублей.

Исходя из данных Росстата, в августе 2020 года средняя заработная плата за месяц составила 47 тысяч 649 рублей.

Чуть ранее эксперты опубликовывали топ самых высокооплачиваемых вакансий в Северной столице на «удаленке».