Беглов подписал распоряжение о выдаче премий полицейским

Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга, распорядился выписать премии сотрудникам полиции за охрану правопорядка в размере 25 тыс. рублей.

Смольный заявил, что за выдающие заслуги будет вручаться премия «За отличное исполнение обязанностей по охране правопорядка на территории Санкт-Петербурга».

Получить данную премию могут полицейские, которые при выполнении своих служебных обязанностей проявили смелость по обеспечению правопорядка и общественной безопасности, пресечению административных правонарушений, преступлений, а также сотрудники правоохранительных органов, которые рисковали жизнью для предотвращения преступлений и обеспечения порядка в городе.