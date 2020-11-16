Дочь Михаила Боярского ищут судебные приставы

У актрисы образовался долг в сумму 34 тысячи рублей, который является лишь остатком долга в более крупную сумму. Данная информация была опубликована на УФССП по городу Санкт-Петербург.



Ещё в июле 2020 года по решению Куйбышевского суда дочь известного музыканта и актёра Михаила Боярского была обязана выплатить 449 тысяч 791 рубль и 84 копейки.



Начало этому было положено ещё в 2016 году. По словам актрисы, квартиросъёмщики, жившие на территории принадлежащей актрисе, залили квартиру снизу. Соседи обратились в суд, дабы добиться возмещения ущерба, который оценивался в 1,8 миллионов рублей, а также требовали возместить им за моральный в размере 295 тысяч рублей. В свою очередь, владелец доли данной жилплощади потребовал возместить ему расходы, потраченные на проведение экспертизы в размере 20 тысяч рублей.



По итогу Елизавете Боярской пришлось выплатить 540 тысяч одному хозяину и 270 тысяч рублей второму.