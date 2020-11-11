Третий этап мер поддержки бизнеса запустили в северной столице

Сообщается, что социально ориентированным НКО была предоставлена отсрочка по оплате аренды городу. Кроме того, вступил в силу мораторий на проведение ряда контрольных мероприятий.

По словам вице-губернатора Евгения Елина третий пакет был разделен на блоки. Елин сообщил, что меры поддержки организациям с социальной ориентацией были продлены.

Также от проведения оценки кадастровой стоимости решили отказаться. Для инвестиционных проектов в сфере производства ввели дополнительные льготы. Предприятиям для организации временного трудоустройства сотрудников, находящихся под риском увольнения, будет оказана финансовая поддержка. Налоговые каникулы для ИП, зарегистрированных впервые были продлены до 1 января 2024 года.