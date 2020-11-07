Петербуржцам помогли закрыть долги по коммуналке

Сегодня, 7 ноября, в пресс-службе вице-губернатора Николая Бондаренко сообщили, что в октябре 2020 года автоматическое назначение субсидии получили более 9 тысяч петербуржцев.

Смольный напомнил, что из-за пандемии новой коронавирусной инфекции с 1 апреля по 31 декабря в Петербурге введен беззаявительный порядок начисления субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. С начала апреля, за 10 месяцев, правом на субсидию для оплаты коммунальных услуг в жилом помещении возмользовалось более 62 тысяч семей.

По слова вице-губернатора, семьи получили 905 миллионов рублей. Он также напомнил, что ежегодно на погашение этого долга выделяется порядка 1 млрд рублей.

Подать заявление о предоставлении субсидии теперь можно через многофункциональные центры, портал «Госуслуги» или Городской центр жилищных субсидий, куда можно прийти лично. Меры поддержки продлеваются каждые 6 месяцев, с недавнего времени — автоматически.