ЦБ предлагают ввести лимит по онлайн-переводам для пенсионеров

Руководитель общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов направил писмьо главе Центробанка Эльвире Набиуллиной, в котором предложил ограничить онлайн-переводы с банковских карт для пенсионеров.

Эту меру предлагается принять из-за мошенников. В 2020 году они стали все чаще проводить махинации с банковскими картами через онлайн-переводы, обманывая в том числе пожилых людей. Обычно злоумышленники звонят пенсионерам по телефону и в разговоре убеждают перевести все имеющиеся на картах средства на другой счет.

Общественный деятель предложил установить лимит в размере 10 тысяч рублей в сутки на онлайн-переводы для пенсионеров. По его мнению, это может спасти их от потери денег.