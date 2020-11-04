Комитет финансов сформирует реестр должников

В Санкт-Петербурге в Комитете финансов подготовили документ о порядке формирования и ведения публичного реестра должников Петербурга.

В документе говорится, что организация или физическое лицо, зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, признается должником в том случае, если они имеют долг перед бюджетом Северной столицы по договорам купли-продажи земельных участков, а также объектов недвижимости, которые находятся в собственности города.

Право на ведение реестра должников предоставили Комитету имущественных отношений Санкт-Петербурга. По мере принятия постановления, реестр появится в интернете в свободном доступе до 31 декабря 2020 года.