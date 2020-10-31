У клиентов российских банков стали чаще красть деньги со счетов

Последнее время стали заметнее участившиеся случаи мошеннических схем по краже денег у россиян. Обычно злоумышленники сообщают клиентам банка, что им одобрен кредит и граждане должны перевести средства на счёт мошенников.

Так, в октябре у многих клиентов «Альфа-банка» было украдено около миллиона рублей с помощью этой мошеннической схемы.

«Такие мошенничества сейчас распространены, причем преступники все чаще нацелены не на остатки на счетах, а на кредиты, доступные для клиента», —утверждает одна из кредитных компаний.

Среди банков, замеченных в подобной схеме, есть и «Газпромбанк». Там клиенты стали жертвами нового всплеска мошенничества. За период с января по сентябрь этого года здесь зафиксировано около тысячи краж.