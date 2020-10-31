Аналитик «Совкомбанка» озвучил «судьбу» рубля на ноябрь

Михаил Васильев, главный аналитик «Совкомбанка», спрогнозировал сохранение слабости российской валюты на ближайший месяц.

«Российская валюта будет колебаться в диапазоне 77-82 к доллару и 90-95 к евро. На конец ноября ожидаем увидеть рубль вблизи 79 к доллару и 93 к евро», — заявил эксперт.

Васильев ответил, что на рубль будут оказывать такие факторы как традиционное ослабление валюты в ноябре, вторая волна коронавирусной инфекции, а также выборы президента в США.

Для того, чтобы сдержать ослабление российской валюты, Банк России осуществит ежедневные продажи валюты в размере 9,8 млрд рублей.