В 2021 году Смольный окажет поддержку бизнесу в связи с пандемией

Смольный заявляет, что в новом проекте бюджета на следующий год планируется ввести новые льготы для участников региональных инвестиционных проектов. Помимо этого планируется продлить льготы по налогам по патентной и упрощенной системам налогообложения для тех, кто впервые зарегистрировался в качестве ИП в производственной, научной ил социальной сферах.

Также правительство Петербурга думают о расширении видов деятельности по патентной системе налогообложения, а также до конца 2021 года льготы по налогу на имущество для организаций относящихся к социально-культурной сфере.

В законопроекте будут учтены и старые меры. К примеру, снижение налоговой ставки на прибыль для представителей экономической зоны, а также предприятий-экспортеров компьютерного ПО.