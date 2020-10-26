Массовая вакцинация от COVID-19 должна положительно повлиять на курс рубля

Появилось предположение о том, что массовая вакцинация от вируса COVID-19 может хорошо сказаться на курсе рубля. Об этом заявила Диана Степанова, доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова.

«Валютный курс рубля на конец года сложно прогнозировать. Прежде всего зависит от того, как будут разворачиваться геополитические события», — сообщает эксперт.

Кроме того, Диана считает, что усиление мер по борьбе с инфекцией коронавируса, а также темпы его распространения могут сократить спрос потребителей на различные товары

Однако, эксперт не исключает возможность резкого ослабления рубля в случае новых внешних «шоков».