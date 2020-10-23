Скоро рубль опять может сильно упасть

Владислав Жуковский, член президиума Столыпинского клуба и экономист, огласил прогноз, в котором заявил, что из-за ближайших выборов в США российская валюта может сильно упасть в диапазоне 80-82 рублей за доллар.

«До дня выборов мы будем находиться в серьезной болтанке и чем ближе 3 ноября, тем больше рубль будет проседать к 80-82 рублям», — сообщил член президиума.

На падение рубля будут также действовать и другие факторы, которые связаны с повышением цен на нефть, а также с коронавурсной ситуацией в стране.

По прогнозам экокномиста будущее у российского рубля не очень хорошее. Специалист считает, что до января-февраля 2021 года рубль достигнет нового исторического минимума.