Участок дочки Сбербанка будет выставлен на торги

Площадь земельного участка, принадлежащего дочерней компании Сбербанка, составляет 42,7 га. Участок под жилую застройку, расположенный в Петродворцовом районе Петербурга недалеко от поселка Стрельна, выставят на торги.
Данная информация была предоставлена АО «Российский аукционный дом». В настоящий момент участок является собственностью дочерней компании Сбербанка – ООО «СКБ Актив». На нем разрешена индивидуальная жилая застройка с включением социальной инфраструктуры. Около участка располагается Орловский парк, а также побережье Финского залива и Константиновский дворец.
Сообщается, что назначенная дата торгов – 9 ноября. Начальная цена лота – 546,5 млн рублей, минимальная цена составляет 255 млн рублей.