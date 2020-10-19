Власти Петербурга помогут получить новую профессию пострадавшим от коронавируса

Министерство просвещения Российской Федерации и Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» выступили организаторами нового проекта. Региональным оператором стал Центр опережающей профессиональной подготовки (ЦОПП) Санкт-Петербург.

В программе могут участвовать граждане, зарегистрированные в Службе занятости населения Петербурга с 1 марта 2020 года. Для тех, кто не включал себя в список ищущих работу, нужно зарегистрироваться на портале https://r21.spb.ru.

Всем желающим, можно подать заявку на любом из ресурсов: http://copp78.ru/covid, https://trudvsem.ru/, https://express.worldskills.ru/.

Выбор специальностей тоже радует: IT, «Информационные и коммуникационные технологии», «Строительство и строительные технологии», «Производство и инженерные технологии», «Сфера услуг», «Транспорт, логистика», а также «Творчество и дизайн».