Названы наиболее высокооплачиваемые профессии на "удаленке"

На первой строчке – программист-аналитик 1С. Представители данной профессии могут получить до 270 тысяч рублей в месяц, при этом требуемый опыт – от четырех лет. От специалиста также требуется знание минимум одной типовой конфигурации 1С и умение работать с системой управления базами данных.

От 200 тысяч рублей можно заработать менеджерам внешне-экономической деятельности на проекте. Данная профессия подразумевает поставщиков торговых автоматов, анализ рынка, организация схемы доставки оборудования. Претендент на данную должность должен иметь опыт не менее пяти лет, кроме того, требуется владение иностранными языками.

Backend-разработчик в Сберавто имеет возможность зарабатывать от 18- тысяч в месяц. Опыт сотрудника должен составлять не менее трех лет.

Преподавателям курса веб-дизайна предлагают зарплату суммой 100 тысяч рублей.