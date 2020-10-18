В 2021 году вырастут цены на услуги ЖКХ

Наталья Невмержицкая, исполнительный директор Ассоциации гарантированных поставщиков, заявила, что тариф на электричество не будет превышать уровень годовой инфляции. В связи с этим, рост цен на «свет» составит не более 4%.

Также Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила, каким образом увеличатся тарифы на ЖКХ в 2021 и 2023 годах. Так, в среднем тариф за газ в 2021 году увеличится на 3,11%, а в 2022 и 2023 годах — на 3,15%.

Плата за коммунальные услуги в 2021-2023 годах, также не будет превышать уровень годовой инфляции.

Помимо этого, оплата за телефонную связь в 2021 году может повыситься на 3,7%, а в 2021-23 годах — на 4%.