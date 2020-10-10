Эксперт прокомментировал ситуацию с курсом рубля на следующий год

Михаил Зельцер, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» рассказал про ситуацию, которая наблюдается на валютном рынке.

«На внешней орбите российские рисковые активы испытывают беспрецедентное давление от западных партнёров России», — прокомментировал эксперт.

Также, Михаил Зельцер, отметил, что в настоящее время главный фактор дисконта к стоимости отечественных финансовых активов — геополитика. По заявлению эксперта, на данный момент цены на рынке энергоносителей не оказывают существенной помощи российскому рублю.

«В любом случае, ослабление рубля носит скоротечный характер, не отражающий устойчивости макропоказателей страны», — отметил Зельцер.

Несмотря на падение рубля, эксперт считает, что наша валюта в будущем должна укрепиться на рынке.