Бывшая стюардесса рассказала, сколько на самом деле получают члены экипажа

Бывшая стюардесса рассказала, сколько на самом деле получают бортпроводники и пилоты гражданской авиации. Информацией о заработках в отрасли она поделилась в социальной сети TikTok.

По словам стюардессы, заработная плата зависит не только от оклада, но и от часов авиационного налета. Рядовой бортпроводник получает от 30 до 60 тысяч рублей, старший — от 60 до 100 тысяч рублей. Второй пилот за месяц зарабатывает от 150 до 300 тысяч. Зарплата командира самолета в среднем колеблется от 300 до 600 тысяч рублей.