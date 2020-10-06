Названы самые высокооплачиваемые вакансии в Петербурге в октябре

Сервис по поиску сотрудников HeadHunter проанализировал осенний рынок труда в Санкт-Петербурге.

Согласно исследованию, число предложений о работе за последний месяц выросло на 8 процентов. При этом конкуренция за рабочие места снижается. Если в августе на одну активную вакансию приходилось 9 резюме, то в сентябре уже 8,5. Средняя предлагаемая зарплата выросла с 45 тысяч рублей до 47,5.

По данным аналитиков, вакансией с рекордно высокой зарплатой является СМО/Chief Marketing Officer в сфере информационных технологий и интернета. Ему предлагают от 400 до 600 тысяч рублей.

Высокие зарплаты также предлагают директорам по оптовым продажам, Engineering Tech Lead (Java), директору по строительству, Head of Media Buying (Nutra) (от 400 тысяч рублей).Также в число наиболее высокооплачиваемых рабочих предложений вошли Senior Application Security Engineer и гендиректор в сфере производства (то 400 до 500 тысяч рублей), главный бухгалтер в сфере строительства (от 350 тысяч рублей), стоматолог-хирург/ортопед/имплантолог (от 300 до 500 тысяч рублей).