Из-за коронавируса зарплата снизилась у 4,6 миллионов россиян

Заработная плата официально работающих россиян сократилась из-за пандемии коронавирусной инфекции. Всего пострадали кошельки 4,6 миллионов граждан, что составляет 6,2% от работающего населения.

Сокращение заработных плат обусловлено различными причинами. Так, 2,4 миллиона работников брали неоплачиваемый отпуск, а 1,23 миллиона работали неполное время. Многие не выходили на работу в связи с самоизоляцией, введенной в ходе пандемии коронавируса.

Показатель снижения зарплат, согласно данным исследования аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, является для России максимальным с 2013 года.