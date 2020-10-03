В октябре миллионы россиян получат увеличенные пенсии

Первый замминистра обороны Леонид Горин сообщил, что с 1 октября российским пенсионерам в области военных структур, а также правоохранительных органов увеличат пенсии. Для военных пенсионеров и россиян, получающих пенсию в правоохранительных органах индексация составит 3%.

Таким образом, в России средний размер военной пенсии составит 26 тысяч 968 рублей. Изменения выплат пенсионеры заметят уже в этом месяце.

Напомним, на данный момент Госдума РФ рассматривает возможность продлить накопительную часть пенсии на несколько лет вперед. Так, может появиться постановление о продлении до конца 2023 года.