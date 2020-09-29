Петербуржцы назвали зарплату, которую хотели бы получать

Финансовая онлайн-платформа Webbankir провела исследование, в ходе которого выяснила, сколько денег россияне хотели бы зарабатывать. Всего в нем приняло участие 1,6 тысяч человек.

По результатам исследования выяснилось, что более трети опрошенных россиян хотели бы зарабатывать от 50 до 70 тысяч рублей. У тридцати процентов жителей Северной столицы запросы выше. Им для комфортной жизни необходимо от 70 до 100 тысяч. Самые высокие притязания у москвичей. Для жителей столицы России зона комфорта начинается при зарплате выше ста тысяч рублей.