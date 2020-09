Игры для PlayStation стали дороже

Стоимость на PlayStation стала заметно больше в магазинах России. В число игр, цена за которые поднялась больше всего вошли: all of Duty: Black Ops 4, Anthem, Ni no Kuni II: Revenant Kingdom, NBA 2K21. Стоимость этих игр достигла 4 999 рублей, в то время как раньше их можно было преобрести за 3 999. Цена игры Arkane Anniversary Collection теперь составляет не 5 799, а 7 129 рублей. Существенные изменения в ценах на игры обнаружили журналисты «Игромании».

В целом, более 800 игр подорожали, в их число входят как старые, так и новые позиции. По словам представителей компании, цены повысились не только в России, но и в других странах. Производители отмечают, что на их рост повлияли изменения в рыночных условиях.