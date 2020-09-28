С 1 октября пособия и пенсии будут начисляться только на карту “Мир”

В России уже с ближайшего четверга, 1 октября, начнут действовать новые правила начисления пенсии и ежемесячных пособий. Правительство приняло соответствующее постановление еще в июне.

Согласно изменениям выплаты будут начисляться только на карты “Мир”. Если же у адресата другая платежная система, то деньги вернутся обратно в Фонд соцстрахования. Однако изменения не коснутся пенсионеров, получающих средства на банковский счет без привязанной карты, а также тех, кто получает деньги наличными.

Напомним, что карта “Мир” продолжает становиться перспективнее. Так, с 1 ноября владельцы крупнейших агрегаторов обязаны обеспечить возможность расчетов картой “Мир”.