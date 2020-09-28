Эксперт рассказал, кто может получить вторую пенсию

Надежда Ермолаева, адвокат бюро "Мусаев и партнеры", объяснила, кто из граждан Российской Федерации в праве рассчитывать на получение второй пенсии.

Законодательство о государственном пенсионном обеспечении предусматривает выдачу двойной пенсии определенным категориям граждан. Ими являются ветераны Великой Отечественной войны и родители и вдовы военнослужащих, которые погибли при прохождении службы. Также военнослужащие, получившие травму, которая привелка к инвалидности, могут рассчитывать на стразовую пенсию и на пенсию по инвалидности.

Необходимо учитывать и те случаи, в которые совмещений пенсий законом запрещено.