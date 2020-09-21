В Петербурге банковский трейдер осужден за махинации на 12 млн рублей

В понедельник, 21 сентября, Петроградский районный вынес приговор по статье, которая является очень редкой в России — «Манипулирование рынком». Это дело лишь второе в стране, первый раз по такой статье в прошлом году получил условный срок трейдер из Казани.

Сегодня на скамье подсудимых оказался бывший глава отдела фондовых операций в департаменте финансовых рынков ПАО «Балтинвестбанк». 41-летний мужчина на протяжении полутора лет – с января 2014 по август 2015 – имел доступ к торгам по счету банка в электронном формате. Тем самым он манипулировал 36 ценными бумагами, нарушая федеральное законодательство. Об этом сообщает пресс-служба городской прокуратуры.

Игры с бумагами привели к сильному отклонению цены и объема торгов, в итоге мужчина смог более чем на 12 млн получить доход от махинаций. Прокуратура считает, что трейдер нанес ущерб банку более чем на 11 млн рублей. В результате судебного заседания мужчина был приговорен к условному сроку 2 года, при этом ему назначен испытательный срок на 2 года.