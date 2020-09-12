В бюджете не хватает денег для безработных россиян

В России уже к середине осени 2020 года к концу года может возникнуть такая ситуация, что из-за дефицита в бюджете выплаты безработными будет негде взять. Всего до конца года безработным нужно выплатить 185,3 млрд рублей. Об этом стало известно в кабмине.

На реализацию выплат для безработных из федерального бюджета выделено 109, 4 млрд рублей, а запланировано 130,4 млрд рублей. В таком случае из резервного фонда планируется выделить еще 35,3 млрд рублей. Однако этой суммы хватит только до середины октября.

Причиной возникшей проблемы называют рост численности безработных граждан.