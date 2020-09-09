Мишустин обещал выплатить 3 тысячи на каждого ребёнка

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о продлении выплаты безработным родителям. Так, на каждого ребёнка и выделят по 3 тысячи рублей.

Для родителей, оставшихся без работы из-за пандемии, вызванной коронавирусом, из федерального бюджета выделят 8,5 млрд рублей.

Мишустин сообщил, что выплаты продлят на сентябрь. Так, в текущем месяце на каждого несовершеннолетнего ребёнка вдобавок к пособию по безработице правительство обеспечит родителей тремя тысячами рублей.

Согласно новому указу, около 2,8 млн россиян получат социальную поддержку. Напомним, ранее выплаты за работу во время «ковид-пандемии» получили около тысячи работников соцсферы.