Эксперты назвали самую надёжную валюту для сбережений

Эксперт фондового рынка Дмитрий Бабин заверяет, что лучшей валютой для сбережений является швейцарский франк. На данный момент эта валюта является одной из защитных валют.

«Швейцарский франк может сохранить лидирующие позиции», — утверждает Бабин. Однако экономист рекомендует и другие валюты. Так, по его мнению, нужно обратить внимание на датскую и шведскую кроны. Помимо этого, нужно учитывать обменную курсы в банках, которые могут сильно отличаться от рыночных, чтобы избежать превышения доходности из-за издержек.