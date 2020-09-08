Цены на семечки и подсолнечное масло могут вырасти

«СовЭкон» предоставил отчет, согласно которому в России могут подняться цены на семечки и подсолнечное масло. Это связано с неурожаем подсолнечника в этом году. Так, в 2020 году будет собрано 11,8 млн тонн семян, что ниже, чем в прошлом году, когда было собрано на 23 процента больше.

Таким образом, урожай подсолнечника может стать самым низким с 2017 года, тогда было собрано 10,5 млн тонн семян.

Напомним, что ранее Мария Долгова, доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Плеханова, сообщила, что при второй волне коронавирусной инфекции продукты могут подорожать на треть. Так, овсянка уже стоит рекордно много, а именно 26,8 тыс. рублей за тонну.