Россияне покупают все меньше продуктов

Согласно исследованиям Центра развития Высшей школы экономики, впервые с 2011 года в России был достигнут минимум покупательной способности по 12 из 24 товаров корзины. Таким образом, во втором квартале 2020 половина товаров основной продовольственной корзины стала недоступна для большинства граждан.

Среди продуктов, которые выросли в цене: говядина, рыба, молоко, сливочное масло, черный чай, а также белый и ржаной хлеб. Притом отношение среднедушевых денежных доходов к величине прожиточного минимума в среднем на душу населения составило 286% — это наихудший показатель за последнее десятилетие.

Авторы исследования отмечают, что официальная статистика, рассказывающая о росте номинальных и реальных зарплат, вызывает вопросы, поскольку в стране наблюдается рост неполной занятости и безработицы. Независимые оциологические опросы также показывают падение заработных плат и доходов.